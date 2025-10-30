Тюменец отделался штрафом за нападение на полицейского
Суд оштрафовал жителя Викуловского района на 3 000 рублей
Викуловский районный суд (село Викулово, Тюменская область) признал местного жителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщил официальный сайт объединенной пресс-службы судов региона. В сентябре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сначала обматерил силовика, а затем схватил его за форменную одежду.
«Суд, изучив материалы дела об административном правонарушении, признал Алексея П. виновным. И назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», — указано в публикации тюменских судов.
Инцидент произошел 21 сентября. Одна из местных жительниц пожаловалась в полицию на неадекватное поведение своего пьяного мужа. Прибывший на место происшествия участковый не смог найти общего языка с буяном. Последний сначала обматерил силовика, а затем схватил его за грудки. После чего к нарушителю была применена физическая сила.
Викуловский суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Он был оштрафован на 3 000 рублей.
