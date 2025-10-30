Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Тюменец отделался штрафом за нападение на полицейского

Жителя Викуловского района осудили за нападение на участкового
30 октября 2025 в 13:24
Суд оштрафовал жителя Викуловского района на 3 000 рублей

Суд оштрафовал жителя Викуловского района на 3 000 рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Викуловский районный суд (село Викулово, Тюменская область) признал местного жителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщил официальный сайт объединенной пресс-службы судов региона. В сентябре мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сначала обматерил силовика, а затем схватил его за форменную одежду.

«Суд, изучив материалы дела об административном правонарушении, признал Алексея П. виновным. И назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», — указано в публикации тюменских судов.

Инцидент произошел 21 сентября. Одна из местных жительниц пожаловалась в полицию на неадекватное поведение своего пьяного мужа. Прибывший на место происшествия участковый не смог найти общего языка с буяном. Последний сначала обматерил силовика, а затем схватил его за грудки. После чего к нарушителю была применена физическая сила.

Викуловский суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Он был оштрафован на 3 000 рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что пьяный тюменец напал на полицейского и угрожал ему двумя ножами. За это он был оштрафован на 50 000 рублей.

