«Воспевание нечисти и развращение души»: Салехардская епархия призвала отказаться от Хэллоуина
Салехардская епархия призвала не праздновать Хэллоуин, а вспомнить о духовных традициях
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
Салехардская епархия выражает отрицательную позицию по поводу празднования Хэллоуина. Праздник навязан жителям России и ЯНАО извне и олицетворяет воспевание нечисти и развращение души, сообщили URA.RU в пресс-службе епархии.
«Праздник не является национальным и тем паче традиционным. Он был навязан нашему обществу извне. У нас есть свои традиции и свои праздники. Поэтому, их необходимо поддерживать. По хэллоуину отрицательная позиция, потому что в том облике в котором он преподносится обществу — воспевание нечисти и развращение души, а к святому и доброму не имеет никакого отношения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Салехардской епархии.
Хэллоуин, или так называемый День всех святых отмечают 31 октября. Решение о его праздновании действительно не закреплено законодательно. Праздник стал популярным благодаря массовой культуре. В России он становится поводом для проведения костюмированных вечеринок, без каких-либо попыток вникнуть в традиции и смыслы этого дня.
