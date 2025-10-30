«Воспевание нечисти и развращение души»: Салехардская епархия призвала отказаться от Хэллоуина

«Праздник не является национальным и тем паче традиционным. Он был навязан нашему обществу извне. У нас есть свои традиции и свои праздники. Поэтому, их необходимо поддерживать. По хэллоуину отрицательная позиция, потому что в том облике в котором он преподносится обществу — воспевание нечисти и развращение души, а к святому и доброму не имеет никакого отношения», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе Салехардской епархии.