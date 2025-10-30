Международный лизинговый конфликт коснулся ямальской авиакомпании

Письма ирландских «дочек» ГТЛК поступали и в АТК «Ямал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) к ликвидаторам десяти ее дочерних компаний, зарегистрированных в Ирландии. Среди ключевых участников судебного разбирательства оказалась и авиакомпания «Ямал», в адрес которой поступили требования о прекращении эксплуатации части воздушных судов, следует из судебного разбирательства.

«ГТЛК просила обязать ответчиков, среди которых не только сами ликвидаторы, но и теперь уже бывшие ирландские „дочки“ компании, отозвать в общей сложности 57 писем в зарубежные аэропорты и российские авиакомпании „Аэрофлот“, „Россия“, S7, „Аврора“ и „Ямал“», — пишут «Ведомости».

По данным источника, рассматриваемый спор связан с 37 самолетами Airbus, Boeing и Embraer, которыми российские перевозчики, включая «Ямал», продолжали пользоваться на основании контрактов с ГТЛК. Формально лизингополучателем в части этих судов выступала именно ГТЛК, однако до конца 2024 года дочерние структуры компании в Ирландии направили письма в зарубежные аэропорты и российским авиакомпаниям с требованием о прекращении эксплуатации этих самолетов.

Ирландские ликвидаторы требовали от перевозчиков немедленного возврата техники. Указывали на необходимость уведомлять о каждой посадке самолетов в зарубежных аэропортах и предусматривали возможность их задержания за пределами России.

ГТЛК потребовала в арбитражном порядке признать письма ирландских ликвидаторов неправомерными и обязать их отозвать свои требования в адрес авиакомпаний, в том числе и «Ямал». Суд удовлетворил иск лизинговой компании, постановив, что действия ликвидаторов нарушают российское правовое поле и права российских перевозчиков.

Как отмечают юристы, в зарубежных юрисдикциях эти воздушные суда формально числятся на балансе ирландских структур, проходящих процедуру ликвидации. При осуществлении международных рейсов сохраняется риск ареста самолетов по искам иностранных кредиторов.