В ЯНАО мэрия выплатит компенсацию ребенку, которого укусила бродячая собака
Собака была безнадзорной (архивное фото)
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
В селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) родителям девятилетнего мальчика выплатят 45 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«В интересах несовершеннолетнего прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил: в пользу пострадавшего ребенка присуждена компенсация в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным источника, инцидент произошел в августе 2025 года. Ребенка 2016 года рождения на улице укусила за руку безнадзорная собака. Его мать обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие органов местного самоуправления.
Подобные случаи нападений безнадзорных собак на детей в ЯНАО происходят далеко не впервые. Ранее в Приуральском районе суд обязал местную администрацию выплатить 150 тысяч рублей компенсации семье трехлетней девочки, которая также пострадала от нападения собаки и получила серьезные травмы. Тогда ребенку потребовалось хирургическое вмешательство и длительное лечение.
