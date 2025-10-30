В ЯНАО мэрия выплатит компенсацию ребенку, которого укусила бродячая собака

Собака была безнадзорной (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) родителям девятилетнего мальчика выплатят 45 тысяч рублей за укус безнадзорной собаки. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«В интересах несовершеннолетнего прокурор направил в суд иск о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил: в пользу пострадавшего ребенка присуждена компенсация в размере 45 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным источника, инцидент произошел в августе 2025 года. Ребенка 2016 года рождения на улице укусила за руку безнадзорная собака. Его мать обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие органов местного самоуправления.

