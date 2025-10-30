Логотип РИА URA.RU
В Ревде прощаются с сестрами, погибшими под колесами пьяного лихача. Онлайн-трансляция

30 октября 2025 в 13:52
Трагедия произошла вечером 27 октября

Трагедия произошла вечером 27 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ревде началось прощание с девочками-сестрами, которых 27 октября насмерть сбил пьяный Михаил Слободян (вину признал). Сотни горожан пришли к храму Архистратига Божия Михаила. За ходом траурной церемонии URA.RU следит в режиме онлайн.

Материал из сюжета:

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

