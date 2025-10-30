В Ревде началось прощание с девочками-сестрами, которых 27 октября насмерть сбил пьяный Михаил Слободян (вину признал). Сотни горожан пришли к храму Архистратига Божия Михаила. За ходом траурной церемонии URA.RU следит в режиме онлайн.