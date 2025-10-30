В Ревде прощаются с сестрами, погибшими под колесами пьяного лихача. Онлайн-трансляция
30 октября 2025 в 13:52
Трагедия произошла вечером 27 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ревде началось прощание с девочками-сестрами, которых 27 октября насмерть сбил пьяный Михаил Слободян (вину признал). Сотни горожан пришли к храму Архистратига Божия Михаила. За ходом траурной церемонии URA.RU следит в режиме онлайн.
Материал из сюжета:Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек
Подписаться
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал