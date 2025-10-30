Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Швейцария введет новые санкции против России и Белоруссии

30 октября 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Швейцария объявила о новых ограничениях в отношении не только России, но и Белоруссии

Швейцария объявила о новых ограничениях в отношении не только России, но и Белоруссии

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швейцария введет дополнительные меры из 18-го санкционного пакета Евросоюза против России, а также ужесточит ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщает швейцарское правительство. 

«Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии», — отмечается в заявлении на сайте правительства Швейцарии со ссылкой на решение Федерального совета. Ранее в 2025 году в стране уже расширили антироссийские санкции, ужесточив экспортный контроль и снизив максимальную цену на российскую нефть.

Новые ограничения, по данным правительства, предусматривают запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти и полный запрет на транзакции с рядом российских банков. В отношении Белоруссии также будут применены аналогичные меры, синхронизированные с последним пакетом антироссийских санкций ЕС.

Продолжение после рекламы

В России не раз заявляли, что страна полностью справляется с санкционным давлением, а ее экономика развивается, находясь в условиях ограничений. При этом подчеркивалось, что Западу не хватает мужества признать провал своих ограничительных мер. В странах ЕС и США также отмечают, что эффективность санкций остается под вопросом. Российский президент Владимир Путин подчеркивал, что политика ограничений подрывает глобальную экономику и вредит всему миру, а главный итог действий Запада — ухудшение жизни миллионов людей.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал