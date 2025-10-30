Швейцария введет новые санкции против России и Белоруссии

Швейцария объявила о новых ограничениях в отношении не только России, но и Белоруссии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швейцария введет дополнительные меры из 18-го санкционного пакета Евросоюза против России, а также ужесточит ограничения в отношении Белоруссии. Об этом сообщает швейцарское правительство.

«Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии», — отмечается в заявлении на сайте правительства Швейцарии со ссылкой на решение Федерального совета. Ранее в 2025 году в стране уже расширили антироссийские санкции, ужесточив экспортный контроль и снизив максимальную цену на российскую нефть.

Новые ограничения, по данным правительства, предусматривают запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти и полный запрет на транзакции с рядом российских банков. В отношении Белоруссии также будут применены аналогичные меры, синхронизированные с последним пакетом антироссийских санкций ЕС.

Продолжение после рекламы