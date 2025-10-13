В Польше заявили, что страна находится в состоянии войны

Глава BBN Ценцкевич: Польша находится в состоянии войны
Ценцкевич считает, что «гибридные атаки» в странах Европы устраивают связанные с Россией диверсанты
Ценцкевич считает, что «гибридные атаки» в странах Европы устраивают связанные с Россией диверсанты Фото:

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич заявил, что страна находится в состоянии войны. Он считает, что «гибридные атаки» в странах Европы устраивают связанные с Россией диверсанты, пишут СМИ.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», — передает РБК слова Ценцкевича из интервью, которое он дал британскому изданию Financial Times. Руководитель нацбезопасности Польши считает, что «гибридные атаки» в странах ЕС — от вторжения беспилотников до попыток взлома систем важных инфраструктур — устраивали диверсанты, которым платили криптовалютой.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины. При этом польские лидеры, а также их союзники по ЕС и НАТО обвинили Россию во вторжении в воздушное пространство Польши. Москва уже озвучила свою позицию в ООН и уточнила характер инцидента. Подробности о произошедшем и самые свежие детали о происшествии — в материале URA.RU.

