На окраине Тюмени построят огромный ЖК с IT-кластером

В Тюмени в районе Мыса построят IT-кластер, поликлинику и спортзал с бассейном
30 октября 2025 в 15:47
Стройку закончат к 2045 году

Стройку закончат к 2045 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени участок на Тобольском тракте в районе Мыса готовится к масштабной застройке — за 10 лет здесь возведут жилые многоэтажки, школы и детские сады, спорткомплекс с бассейном, клуб, кинозал и поликлинику. Кроме того, предполагается создать IT-кластер с конференц-залом, указано в документе городской администрации, который имеется в распоряжении редакции.

"Проектируемая территория в районе улицы Тобольский тракт. Освоение участка предусмотрено ориентировочно в три очереди. В 2035 году запланировано возведение двух школ на 1 101 и 1 800 мест, двух детских садов на 550 и 110 мест, кинозала, клуба, IT-кластера (5 000 квадратных метров) с конференц-залом на 400 человек, улично-дорожной сети", — указано в документе.

Также создадут многоэтажные гаражные комплексы, поликлинику на тысячу посещений, станцию скорой помощи, ТРК, больницу и библиотеку. Стройка начнется в 2035 году и закончится в 2045-ом. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени под застройку отдали район Салаирского тракта. К 2037 году здесь появится крупный жилой район с многоэтажками, бассейном, спортивным комплексом, ТЦ, сауной, гостиницей и яхтклубом.

