Мария Захарова опровергла фейк о похищении Россией украинских детей

Захарова уточнила, что есть дети, пострадавшие в результате смены киевского режиме Фото: Роман Наумов © URA.RU

В интернете появилась информация о том, что Россия похищает украинских детей и становится серьезной проблемой. Однако на сама деле это фейк. Его опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации

«Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине», — заявила Мария Захарова на форуме «Диалог о фейках 3.0». Ее слова приводит «РИА Новости». Кроме того, с начала военного конфликта Россия помогла воссоединиться с родственниками около сотне украинских детей, разлученных с родными из-за боевых действий. Об этом сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский.