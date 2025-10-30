Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Мария Захарова опровергла фейк о похищении Россией украинских детей

Захарова: никаких похищений украинских детей Россией не было
30 октября 2025 в 14:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова уточнила, что есть дети, пострадавшие в результате смены киевского режиме

Захарова уточнила, что есть дети, пострадавшие в результате смены киевского режиме

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В интернете появилась информация о том, что Россия похищает украинских детей и становится серьезной проблемой. Однако на сама деле это фейк. Его опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации 

«Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине», — заявила Мария Захарова на форуме «Диалог о фейках 3.0». Ее слова приводит «РИА Новости». Кроме того, с начала военного конфликта Россия помогла воссоединиться с родственниками около сотне украинских детей, разлученных с родными из-за боевых действий. Об этом сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский. 

Информация о том, что Россия якобы похищает украинских детей обсуждается давно. Во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, по просьбе российской стороны Киев передал список из 339 детей, вывезенных из страны. Однако большинство из них оказались совершеннолетними, либо не находились на территории Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщало в своем материале

Материал из сюжета:

Опровержение фейковой информации

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал