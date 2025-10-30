Мария Захарова опровергла фейк о похищении Россией украинских детей
Захарова уточнила, что есть дети, пострадавшие в результате смены киевского режиме
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В интернете появилась информация о том, что Россия похищает украинских детей и становится серьезной проблемой. Однако на сама деле это фейк. Его опровергла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации
«Похищенных вообще не было. Были дети, которые стали жертвами западных авантюр по смене режима на Украине», — заявила Мария Захарова на форуме «Диалог о фейках 3.0». Ее слова приводит «РИА Новости». Кроме того, с начала военного конфликта Россия помогла воссоединиться с родственниками около сотне украинских детей, разлученных с родными из-за боевых действий. Об этом сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Информация о том, что Россия якобы похищает украинских детей обсуждается давно. Во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, по просьбе российской стороны Киев передал список из 339 детей, вывезенных из страны. Однако большинство из них оказались совершеннолетними, либо не находились на территории Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
Материал из сюжета:Опровержение фейковой информации
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.