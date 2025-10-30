Экс-начальника подразделения РЖД обвинили во взятке в 3 млн рублей
Обвиняемый в получении взятки не признал свою вину
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывшему начальнику одного из подразделений ОАО «РЖД» предъявлено обвинение в получении взятки на три миллиона рублей за согласование планов перевозки грузов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО „РЖД“ предъявлено обвинение в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае 2024 года. Обвиняемый свою вину не признал. В СК отметили, что также возбуждены уголовные дела против человека, передавшего взятку, и посредника. Оба они взяты под стражу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и причастные лица.
Ранее Басманный суд Москвы приговорил начальника транспортного отдела РЖД Дениса Андреева к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за получение взятки в 105 млн рублей. Ему также был назначен штраф в 73 млн рублей, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.