Экс-начальника подразделения РЖД обвинили во взятке в 3 млн рублей

Обвиняемый в получении взятки не признал свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему начальнику одного из подразделений ОАО «РЖД» предъявлено обвинение в получении взятки на три миллиона рублей за согласование планов перевозки грузов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве бывшему начальнику одного из подразделений ОАО „РЖД“ предъявлено обвинение в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае 2024 года. Обвиняемый свою вину не признал. В СК отметили, что также возбуждены уголовные дела против человека, передавшего взятку, и посредника. Оба они взяты под стражу. Устанавливаются все обстоятельства инцидента и причастные лица.

