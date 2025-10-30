В Москве назвали тренды, которые определят будущее строительной отрасли
В будущем эксперты прогнозируют увеличение спроса на частные дома
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Рост интереса к цифровым решениям, развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и изменение структуры спроса станут ключевыми трендами, которые определят будущее строительной отрасли в России. К таким выводам пришли участники третьей ежегодной конференции сервиса «Авито Услуги» в Москве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, представители отрасли и крупного бизнеса отмечают переход рынка к более рациональному развитию.
«Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты», — сказала руководитель бизнес-направления «Строительство и ремонт» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Эксперт также указала на переход от модели DIY — «сделай сам» — к формату DIFM — «сделай за меня». Это означает, что сегодня гораздо больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ по дому, оставляя за собой только контроль за ключевыми решениями.
Эту тенденцию подтвердил и гендиректор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, молодые люди чаще поручают ремонт профессионалам, однако из-за роста спроса на такие услуги рынок столкнулся с дефицитом мастеров и рабочих.
По словам экспертов, в ближайшем будущем драйверами строительного и ремонтного рынка станут сразу несколько взаимосвязанных направлений: увеличение спроса на частные дома, интерес к модернизации существующего жилья в условиях высоких ипотечных ставок и тренд на благоустройство придомовых участков. Участники дискуссии сошлись во мнении, что рынок постепенно становится более зрелым, технологичным и профессиональным.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.