В Москве назвали тренды, которые определят будущее строительной отрасли

Рост интереса к цифровым решениям, развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и изменение структуры спроса станут ключевыми трендами, которые определят будущее строительной отрасли в России. К таким выводам пришли участники третьей ежегодной конференции сервиса «Авито Услуги» в Москве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, представители отрасли и крупного бизнеса отмечают переход рынка к более рациональному развитию.

«Компании, которые продолжают работать по инерции, теряют и качество, и прибыльность. При этом на рынке заметны позитивные тенденции. Растут сегменты строительных услуг, внутренней отделки, благоустройства и сада. С 2020 года устойчиво увеличивается спрос на индивидуальное жилищное строительство, и сейчас проявляется отложенный эффект — владельцы домов активно реконструируют и благоустраивают свои объекты», — сказала руководитель бизнес-направления «Строительство и ремонт» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Эксперт также указала на переход от модели DIY — «сделай сам» — к формату DIFM — «сделай за меня». Это означает, что сегодня гораздо больше клиентов доверяют исполнителям основную часть работ по дому, оставляя за собой только контроль за ключевыми решениями.

Эту тенденцию подтвердил и гендиректор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, молодые люди чаще поручают ремонт профессионалам, однако из-за роста спроса на такие услуги рынок столкнулся с дефицитом мастеров и рабочих.