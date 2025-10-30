В ЯНАО из-за ветра сорвалась паромная навигация между Салехардом и Лабытнанги

В ЯНАО перевозчик приостановил движение паромов через Обь между Салехардом и Лабытнанги. Об этом URA.RU сообщили в оперативных службах региона. По данным на 30 октября 2025 года, паромная навигация полностью остановлена из-за погодных условий.

Движение паромов через Обь в ЯНАО полностью приостановлено. По данным синоптиков, сейчас в районе переправы наблюдается температура воздуха -6,8°C, а скорость ветра достигает 6,4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. Как отмечают специалисты, такие условия делают работу паромов небезопасной для пассажиров и транспорта, а на воде может появляться шуга и наледь.