Кому оказывала помощь ямальская санавиация, час полета которой стоит более 200 тысяч рублей

Ямальская санитарная авиация с начала 2025 года выполнила 1173 вылета, оказав медицинскую помощь 2262 жителям округа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Большинство экстренных рейдов связано с сосудистыми катастрофами, хирургическими патологиями и травмами, в том числе беременные и новорожденные дети получают экстренную помощь. По данным закупок, один час полета стоит более 200 тысяч рублей.

«За 10 месяцев этого года ямальская санавиация выполнила более тысячи вылетов. Наибольшее число экстренных вылетов совершены по поводу острых сосудистых катастроф, хирургических патологий и травм», — говорится в релизе окружных властей.

По данным источника, с начала года медицинские авиабригады эвакуировали 472 беременные и 30 новорожденных, в том числе из числа тундрового населения. Благодаря использованию современных медицинских модулей и оборудования, младенческая смертность за несколько лет снизилась в разы. Всего за период 2025 года бригады оказали помощь 399 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и вывезли 553 человека для проведения экстренных операций и лечения в крупных больницах Ямала.

В регионе действует четыре отделения санитарной авиации: в Салехарде, Тарко-Сале, Тазовском и Ямальском районах. Каждое располагает вертолетом Ми-8, оснащенным аппаратурой для оказания срочной медицинской помощи. Помимо эвакуации пациентов, санавиация отвечает за своевременную доставку медикаментов, препаратов крови и вакцин в отдаленные территории.