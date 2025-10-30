Губернатор Артюхов сообщил об итогах благоустройства в ЯНАО

Детская площадка рядом с храмом Преображения Господня в Салехарде Фото: Александра Статных © URA.RU

Власти Ямала подвели итоги летне-осеннего сезона благоустройства. Строители обновили 20 придомовых территорий, привели в порядок фасады 76 жилых домов, запустили работы по преобразованию 16 общественных пространств и одновременно благоустраивают 15 медицинских городков. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Обновили 20 придомовых территорий в рамках программы „Мой двор“. Это продуманные пространства с парковками, видеонаблюдением, игровыми площадками и зонами отдыха для 6,5 тысячи наших семей», — указал Артюхов. По его словам, проект расширяется, и в этом году в нем впервые участвовали Губкинский и Тарко-Сале.

Фасадные работы коснулись 76 домов. Среди них — четвертый в регионе дом-триколор, появившийся в Ноябрьске. Аналогичные объекты уже функционируют в Новом Уренгое, Лабытнанги и Салехарде. Новую жизнь обретают 16 общественных пространств — скверы, парки и площади.

