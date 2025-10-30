В гараже сгорела машина Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде воспламенился частный гараж, пристроенный к жилому дому на улице Комбинатская. Возгорание зафиксировали в 16:47, сообщает окружное управление МЧС.

«В 16 часов 47 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в частном гараже, пристроенном к жилому дому по улице Комбинатская 17 Б», — пишет telegram-канал управления. Огнем уничтожен автомобиль.

Спасатели развернули тушение пожара в считанные минуты после получения сигнала тревоги. «На момент прибытия наблюдалось горение гаража по всей площади», — указывается в сообщении.