Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Салехарде горит гараж, пристроенный к частному дому. Видео

30 октября 2025 в 17:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В гараже сгорела машина

В гараже сгорела машина

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде воспламенился частный гараж, пристроенный к жилому дому на улице Комбинатская. Возгорание зафиксировали в 16:47, сообщает окружное управление МЧС. 

«В 16 часов 47 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в частном гараже, пристроенном к жилому дому по улице Комбинатская 17 Б», — пишет telegram-канал управления. Огнем уничтожен автомобиль. 

Спасатели развернули тушение пожара в считанные минуты после получения сигнала тревоги. «На момент прибытия наблюдалось горение гаража по всей площади», — указывается в сообщении. 

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал