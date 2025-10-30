На Ямале появился новый тренд на наушники в стиле 90-х

Ямальская молодежь все чаще выбирает полноразмерные наушники (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Рынок потребительской электроники России претерпевает заметные изменения. Одной из самых ярких тенденций текущего года становится возвращение интереса к ретро-гаджетам, в том числе — полноразмерным наушникам. В Ямало-Ненецком автономном округе продажи объемных моделей за три квартала выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota, где фиксируют значительный сдвиг потребительских предпочтений.

От вкладышей к объемным моделям

Долгое время компактные наушники-вкладыши доминировали на рынке аудиогаджетов Ямала и России в целом. Однако в 2025 году ситуация меняется: местные жители все чаще делают выбор в пользу полноразмерных моделей. Эксперты связывают подобный тренд с возрождением моды на стилистику 90-х, а также растущими требованиями к качеству звука и комфорту.

Ведущие бренды и лидерство собственной марки

Согласно данным «МегаФона», более половины (52%) продаж в сегменте накладных наушников приходится на фирменную марку Stellarway. На втором и третьем местах по популярности среди жителей Ямала — признанные мировые бренды JBL и Marshall.

Причины популярности полноразмерных наушников

Эксперты указывают на несколько факторов, повлиявших на выбор ямальцев. Во-первых, большие наушники обеспечивают более качественную шумоизоляцию — это помогает «отключиться» от городского и информационного шума. Во-вторых, такие устройства считаются комфортнее при длительном использовании: от просмотра кино до онлайн-игр и прослушивания подкастов.

Мнение аналитиков: дань моде и поиск уединения

Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин отмечает, что около 60% покупателей полноразмерных наушников — молодежь, для которой важен не только функционал, но и стиль. Для этой аудитории такие гаджеты стали частью образа жизни. Примерно 20% покупателей — путешественники, ценящие удобство во время перелетов и автопробегов. Оставшиеся 20% — это более разнообразная аудитория: домохозяйки, офисные работники, студенты.

Качество звука и «ретро-выбор» меломанов

В профессиональной среде все чаще говорят о том, что лучшее звучание до сих пор обеспечивают проводные накладные наушники, несмотря на обилие беспроводных решений. Неудивительно, что любители музыки и аудиофилы стараются выбирать именно их, отдавая дань качеству и классике.

Параллельный тренд: рост продаж TWS-наушников