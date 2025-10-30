На Ямале появился новый тренд на наушники в стиле 90-х
Ямальская молодежь все чаще выбирает полноразмерные наушники (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Рынок потребительской электроники России претерпевает заметные изменения. Одной из самых ярких тенденций текущего года становится возвращение интереса к ретро-гаджетам, в том числе — полноразмерным наушникам. В Ямало-Ненецком автономном округе продажи объемных моделей за три квартала выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом URA.RU сообщили аналитики объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota, где фиксируют значительный сдвиг потребительских предпочтений.
От вкладышей к объемным моделям
Долгое время компактные наушники-вкладыши доминировали на рынке аудиогаджетов Ямала и России в целом. Однако в 2025 году ситуация меняется: местные жители все чаще делают выбор в пользу полноразмерных моделей. Эксперты связывают подобный тренд с возрождением моды на стилистику 90-х, а также растущими требованиями к качеству звука и комфорту.
Ведущие бренды и лидерство собственной марки
Согласно данным «МегаФона», более половины (52%) продаж в сегменте накладных наушников приходится на фирменную марку Stellarway. На втором и третьем местах по популярности среди жителей Ямала — признанные мировые бренды JBL и Marshall.
Причины популярности полноразмерных наушников
Эксперты указывают на несколько факторов, повлиявших на выбор ямальцев. Во-первых, большие наушники обеспечивают более качественную шумоизоляцию — это помогает «отключиться» от городского и информационного шума. Во-вторых, такие устройства считаются комфортнее при длительном использовании: от просмотра кино до онлайн-игр и прослушивания подкастов.
Мнение аналитиков: дань моде и поиск уединения
Аналитик рынка мобильной связи, главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин отмечает, что около 60% покупателей полноразмерных наушников — молодежь, для которой важен не только функционал, но и стиль. Для этой аудитории такие гаджеты стали частью образа жизни. Примерно 20% покупателей — путешественники, ценящие удобство во время перелетов и автопробегов. Оставшиеся 20% — это более разнообразная аудитория: домохозяйки, офисные работники, студенты.
Качество звука и «ретро-выбор» меломанов
В профессиональной среде все чаще говорят о том, что лучшее звучание до сих пор обеспечивают проводные накладные наушники, несмотря на обилие беспроводных решений. Неудивительно, что любители музыки и аудиофилы стараются выбирать именно их, отдавая дань качеству и классике.
Параллельный тренд: рост продаж TWS-наушников
Несмотря на бурный рост спроса на полноразмерные модели, интерес к компактным беспроводным наушникам также сохраняется. За три квартала в ЯНАО продажи TWS-устройств выросли на 5%. Наиболее востребованы модели с активным шумоподавлением и защитой от влаги — они пользуются стабильной популярностью среди тех, кто ведет подвижный и спортивный образ жизни.
