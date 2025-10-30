В автопарке представительства правительства ЯНАО в Тюмени минимум 15 машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сейчас начался сезон страхования автомобилей, поэтому представительств ЯНАО в Тюмени начало оформлять полисы ОСАГО для своего автопарка. Всего в совокупности они потребовались для 15 автомобилей. Подробнее о том, что это за машины — в материале URA.RU.

Представительство ЯНАО в Тюмени

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200 - самое надежное и распространенное авто для чиновников Фото: URA.RU

Самое надежное и распространенное авто для чиновников — Toyota Land Cruiser 200. Это большой и прочный внедорожник, который может ездить не только по городу, но также по грязи, снегу и бездорожью. Он выдерживает тяжелые условия — горы, жару, плохие дороги, при этом имея уютный и комфортный салон, как хорошая иномарка для города.

Всего в автопарке представительства ЯНАО в Тюмени четыре таких авто: 2014, 2011, 2010 и 2008 года. Так как с 2021 года Toyota Land Cruiser 200 больше не производят, точную цену нового авто определить сложно, однако примерная стоимость варьируется в районе шести миллионов рублей. Стоимость же таких машин, как у представительства Ямала в Тюмени составляет около 3,5 (2014 год), 3 (2011 год), 2,7 (2010 год) и 2,2 (2008 год) миллионов рублей.

Toyota Camry

Toyota Camry - отличный автомобиль для поездок чиновников Фото: URA.RU

Toyota Camry — это комфортный и надежный легковой автомобиль, который делают на заводах по всему миру. Это не внедорожник, как Land Cruiser, а обычный седан, рассчитанный, в первую очередь, для города и трассы. Camry славится своей надежностью, плавным ходом и комфортом. Ее часто выбирают чиновники, бизнесмены и семейные люди. Этот автомобиль не предназначен для бездорожья, зато отлично подходит для повседневных поездок.

В автопарке представительства ЯНАО в Тюмени также четыре таких авто: три 2010 года и одно — 2018. Если новая модель стоит сейчас около трех миллионов рублей, то авто 2018 года обойдется примерно в два миллиона, а 2010 — вообще в 1,3 миллиона.

Toyota Land Cruiser 150

Toyota Land Cruiser 150 чуть меньше и легче, чем «старший брат», но такой же надежный и комфортный Фото: URA.RU

Toyota Land Cruiser 150 — это большой и прочный внедорожник, который официально называется Toyota Land Cruiser Prado. Он чуть меньше и легче, чем Land Cruiser 200, но тоже умеет ездить там, где другие машины застревают — по грязи, снегу, камням и плохим дорогам. Prado 150 выпускается с 2009 года и известен своей надежностью, комфортом и проходимостью. У него высокий клиренс, полный привод и крепкая рама, но также, как и у «старшего брата» уютный и удобный салон с мягкими креслами, климат-контролем и мультимедиа.

За почти новую машину с минимальным пробегом цены начинаются примерно от семи миллионов рублей. В представительстве правительства ЯНАО в Тюмени же авто 2011 года выпуска. Диапазон стоимости для такой модели примерно 2,3– 3,3 миллиона рублей.

Lexus LX 570

Lexus LX 570 подходит для высокопоставленных чиновников и гостей, так как сочетает в себе роскошь, комфорт и безопасность. Фото: URA.RU

Lexus LX 570 — люксовый внедорожник с удобным и просторным салоном на 7-8 пассажиров. Он также может ездить по грязи, снегу, и бездорожью, но оснащен климат‑контролем, подогревом и вентиляцией сидений, мультимедийными экранами, качественной аудиосистемой и многим другим. Такой автомобиль подходит для высокопоставленных чиновников и гостей, так как сочетает в себе роскошь, комфорт и безопасность.

За новую модель Lexus LX 570 придается отдать примерно 20 миллионов рублей. В представительстве правительства ЯНАО в Тюмени же модель 2014 года выпуска. Сейчас такие варианты стоят от 3,8 до 6,9 миллиона рублей.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 - кроссовер, подходящий для разных типов задач Фото: URA.RU

Toyota RAV4 — это популярный кроссовер, выпускаемый с 1994 года. Его название расшифровывается как «активный автомобиль для отдыха с полным приводом» (Recreational Active Vehicle with 4‑wheel drive). Машина сочетает комфорт легкового авто и умеренную проходимость: подходит для города и поездок по проселочным дорогам, снегу или гравию, но не рассчитан на экстремальное бездорожье. Среди плюсов — надежность, удобство в управлении и достаточно просторный салон.

Такой автомобиль с салона сейчас стоит около шести миллионов рублей. В представительстве правительства ЯНАО в Тюмени же модель 2011 года выпуска. Рыночная стоимость такой машины — около 1,5 миллиона рублей.

Hyundai Staria

Hyundai Staria - футуристичный автомобиль для небольших делегаций Фото: URA.RU

Hyundai Staria — современный минивэн с футуристичным «космическим» дизайном: Он начал выпускаться в 2021 году и получил признание из-за вместительности и необычного вида. В салоне — до 11 мест, что отлично подойдет для перевозки небольших делегаций. Среди опций — адаптивный круиз‑контроль, камеры кругового обзора и система помощи водителю Hyundai Smart Sense.

Стоимость нового такого авто, при этом, довольно низкая — около восьми миллионов рублей. Всего в автопарке представительства правительства ЯНАО в Тюмени таких машины две. Обе они 2023 года выпуска. Сейчас такие модели стоят 5-6 миллионов рублей.

Ford Transit

В микроавтобусе на 17 мест можно доставить гостей из пункта А в пункт Б Фото: URA.RU

Ford Transit — это популярная серия коммерческих автомобилей, выпускаемая с 1965 года. В этом микроавтобусе 17 мест. Модель давно лидирует в Европе среди легких коммерческих авто и ценится за надежность, грузоподъемность и универсальность. В России она тоже популярна: авто часто используют как для бизнеса, так и для семейных поездок на большие расстояния.

В представительстве правительства ЯНАО в Тюмени всего один такой микроавтобус. Новый с салона он стоит 8-11 миллионов рублей. В ямальском же автопарке стоит Ford Transit 2018 года выпуска. Сейчас такую поддержанную модель можно купить за сумму до 3,5 миллиона рублей.

Toyota Highlander

Toyota Highlander подойдет для междугородних поездок Фото: URA.RU

Toyota Highlander — это полноразмерный кроссовер с семиместным салоном, рассчитанный на дальние поездки. Он отличается внушительными размерами и вместительным багажником. В салоне — трехзонный климат‑контроль, комфортные кресла с электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией и мультимедийная. Для безопасности предусмотрен адаптивный круиз‑контроль, система предотвращения столкновений и распознавание пешеходов. На таком авто можно спокойно уехать из одного города в другой, даже если дорога дальняя, а города в разных регионах.