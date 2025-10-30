Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Жители ЯНАО простятся с огнеметчиком, погибшим на СВО. Фото

Жители Муравленко простятся с сержантом Рагимовым, погибшим в ходе спецоперации
30 октября 2025 в 16:30
Прощание с погибшим сержантом Рагимовым состоится 31 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) простятся с сержантом Сергеем Рагимовым, который служил на СВО в огнеметном отделении. Об этом сообщили в мэрии. 

Сержант Рагимов выполнял обязанности механика-водителя-огнеметчика

Фото: Муравленковский день, t.me.

«Муравленковцы проводят в последний путь Сергея Наибовича Рагимова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Участник СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, гвардии сержант Сергей Рагимов выполнял обязанности механика-водителя-огнеметчика огнеметного отделения», — сообщает telegram-канал «Муравленковский день». Отпевание погибшего пройдет в храме Преображения Господня 31 октября в 12:30.

