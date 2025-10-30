Жители ЯНАО простятся с огнеметчиком, погибшим на СВО. Фото
Прощание с погибшим сержантом Рагимовым состоится 31 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Муравленко (ЯНАО) простятся с сержантом Сергеем Рагимовым, который служил на СВО в огнеметном отделении. Об этом сообщили в мэрии.
Сержант Рагимов выполнял обязанности механика-водителя-огнеметчика
Фото: Муравленковский день, t.me.
«Муравленковцы проводят в последний путь Сергея Наибовича Рагимова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Участник СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, гвардии сержант Сергей Рагимов выполнял обязанности механика-водителя-огнеметчика огнеметного отделения», — сообщает telegram-канал «Муравленковский день». Отпевание погибшего пройдет в храме Преображения Господня 31 октября в 12:30.
