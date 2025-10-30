В ЯНАО пожарные потушили загоревшийся автомобиль во дворе жилого дома

Огонь потушили через 23 минуты после вызова расчетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МЧС. На устранение возгорания потребовалось всего 23 минуты с момента поступления вызова.

«В 11 часов 03 минуты в пожарно-спасательную часть города Надыма поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома № 10 по улице Пионерской», — сообщает telegram-канал управления. На момент прибытия спасателей из-под капота автомобиля шел густой дым. Тушили огонь пять человек личного состава и одна единица техники МЧС России. Также в ликвидации возгорания участвовали три сотрудника и одна единица техники добровольной пожарной охраны Надыма.

Горение ликвидировали в 11:26. На устранение возгорания потребовалось всего 23 минуты с момента поступления вызова. Пострадали двигатель и салон машины. Распространение пламени на другие части автомобиля и соседние объекты удалось предотвратить.