В Салехарде во время пожара без жилья остались две семьи

30 октября 2025 в 18:29
Дом был двухквартирный с пристроенным гаражом

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде во время пожара в доме по улице Комбинатская,17Б сгорели обе квартиры. Жильцам помогают с переселением. Подробности сообщил глава города Алексей Титовский. 

«Дом двухвартирный, в обеих проживают семьи. Пострадавших нет»,  — написал в своем telegram-канале мэр Салехарда Алексей Титовский. 

По его словам, пожар начался в гараже. Затем огонь перекинулся на жилье, в которому он примыкал. Пожарные продолжают тушить огонь.

«На месте работают специальные службы, представители городской администрации. Жильцам окажем всю необходимую помощь. Одной из семей помогаем переехать в их квартиру. Мои коллеги решают вопрос по месту временного пребывания второй семьи — ей будет предоставлено размещение в гостинице „Обь“. Никого не оставим без помощи, ситуация у меня под контролем», — сказал Титовский. 

Ранее сообщалось, что в Салехарде воспламенился частный гараж, пристроенный к жилому дому на улице Комбинатская. Возгорание зафиксировали в 16:47. 

