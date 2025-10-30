В Салехарде во время пожара без жилья остались две семьи

Дом был двухквартирный с пристроенным гаражом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде во время пожара в доме по улице Комбинатская,17Б сгорели обе квартиры. Жильцам помогают с переселением. Подробности сообщил глава города Алексей Титовский.

«Дом двухвартирный, в обеих проживают семьи. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале мэр Салехарда Алексей Титовский.

По его словам, пожар начался в гараже. Затем огонь перекинулся на жилье, в которому он примыкал. Пожарные продолжают тушить огонь.

«На месте работают специальные службы, представители городской администрации. Жильцам окажем всю необходимую помощь. Одной из семей помогаем переехать в их квартиру. Мои коллеги решают вопрос по месту временного пребывания второй семьи — ей будет предоставлено размещение в гостинице „Обь“. Никого не оставим без помощи, ситуация у меня под контролем», — сказал Титовский.