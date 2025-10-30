Челябинцы встретят Хеллоуин в кокошниках и боярках

Кокошники стали востребованным товаром перед Хеллоуином Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области будут встречать Хеллоуин в кокошниках и боярках. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы Wildberries, интерес к празднику падает.

«Отметили смещение фокуса челябинцев и остальных россиян в сторону русских товаров. Например, к празднику значительно выросли продажи кокошников, шапок-„боярок“ и „кубанок“», — заявили URA.RU на платформе.

По категориям в регионе наибольшей популярностью в этом году пользуются предметы декора, такие как гирлянды и искусственная паутина, с ростом продаж на 91%. Карнавальных костюмов жители региона купили на 60% больше. При этом в отличие от общероссийской тенденции, продажи масок в области выросли на 10%.

Среди самых продаваемых товаров у челябинцев оказались карнавальный плащ с капюшоном и зимние кроссовки тематической расцветки. В топе масок лидируют «Крик», «Бабадук» и неожиданно маска Леонида Якубовича, при этом маска клоуна Момо в рейтинг не попала.