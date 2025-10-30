Минобороны РФ передали 63 квартиры челябинского экс-губернатор Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова
Недвижимость Юревича обращена в доход государства
Квартиры, принадлежавшие бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, его родственникам, а также экс-депутату Государственной думы Вадиму Белоусову в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах, передали Министерству обороны РФ. Всего 63 объекта недвижимости, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда.
«У ответчиков сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18 миллиардов 866 миллионов рублей. Должники являются собственниками 63 квартир в городах Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и других. Из Министерства обороны Российской Федерации поступило обращение о передаче указанных квартир для нужд Вооруженных сил страны в целях дальнейшего предоставления их военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Дело рассматривалось в рамках иска Генпрокуратуры РФ к Юревичу, его семье, и к Белоусову. 23 января Генпрокуратура подала заявление в суд на взыскание с должников в доход государства жилых помещений.
Генпрокуратура РФ потребовала вернуть государству акции крупнейшего российского производителя макаронных изделий АО «Макфа» в 2024 году. Основные владельцы — челябинский экс-губернатор Юревич и бывший депутат Госдумы Белоусов — занимались им, будучи представителями органов госвласти, говорилось в сообщении ведомства. Вся информация о национализации активов Юревича собрана в сюжете на URA.RU.
