Минобороны РФ передали 63 квартиры челябинского экс-губернатор Юревича и экс-депутата Госдумы Белоусова

Квартиры, принадлежавшие бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, его родственникам, а также экс-депутату Государственной думы Вадиму Белоусову в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах, передали Министерству обороны РФ. Всего 63 объекта недвижимости, сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

«У ответчиков сохраняется задолженность перед Российской Федерацией в размере более 18 миллиардов 866 миллионов рублей. Должники являются собственниками 63 квартир в городах Москва, Санкт-Петербург, Челябинск и других. Из Министерства обороны Российской Федерации поступило обращение о передаче указанных квартир для нужд Вооруженных сил страны в целях дальнейшего предоставления их военнослужащим», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось в рамках иска Генпрокуратуры РФ к Юревичу, его семье, и к Белоусову. 23 января Генпрокуратура подала заявление в суд на взыскание с должников в доход государства жилых помещений.

