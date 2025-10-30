В Миассе намерены ввести туристический налог с 2026 года
Отдых в Миассе может стать дороже на 2%
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Миассе Челябинской области с 2026 году планируют ввести туристический налог в размере 2%. Об этом сообщила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева.
«Предложено установить фиксированную ставку налога в размере 2% с 2026 года. Администрация Миасса планирует внести проект на рассмотрение депутатами», — сообщила Пономарева, слова которой цитирует пресс-служба Собрания депутатов Миасса в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет города, а также повышение привлекательности Миасса для туристов. Поступления в бюджет от туристического налога должны составить не менее восьми миллионов рублей за год.
Миасс в Челябинской области является одним из популярных мест для отдыха как для жителей региона, так и для гостей с соседних областей. В прошлом году официальный туристический поток вырос со 130 тысяч до 225 тысяч. В Миассе находится уникальное озеро Тургояк, которое называют «младшим братом Байкала», Ильменский заповедник, а также крупный горнолыжный центр.
