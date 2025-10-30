В Миассе намерены ввести туристический налог с 2026 года

Отдых в Миассе может стать дороже на 2% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе Челябинской области с 2026 году планируют ввести туристический налог в размере 2%. Об этом сообщила заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Елена Пономарева.

«Предложено установить фиксированную ставку налога в размере 2% с 2026 года. Администрация Миасса планирует внести проект на рассмотрение депутатами», — сообщила Пономарева, слова которой цитирует пресс-служба Собрания депутатов Миасса в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Мера направлена на привлечение дополнительных средств в бюджет города, а также повышение привлекательности Миасса для туристов. Поступления в бюджет от туристического налога должны составить не менее восьми миллионов рублей за год.

Продолжение после рекламы