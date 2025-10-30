Сын экс-госсекретаря Дагестана лишен мандата депутата за коррупцию
Основанием стали неоднократные нарушения антикоррупционного законодательства
Сына экс-госсекретаря Дагестана Магомеда Магомедова досрочно лишили депутатского мандата. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Республики Дагестан.
«Депутаты парламента проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата НС РД Магомеда Магомедова», — говорится в официальном telegram-канале Народного Собрания. Основанием для столь жесткого решения стали неоднократные нарушения антикоррупционного законодательства.
Из 72 народных избранников 70 проголосовали «за» прекращение полномочий Магомедова, двое высказались против. Представление прокуратуры, послужившее основанием для этого шага, огласил председатель мандатной комиссии парламента Ильяс Мамаев.
Магомед Магомедов — сын известного политика и экс-госсекретаря республики Магомед-Султана Магомедова. Его собственная политическая карьера стартовала в 2021 году, когда он занял место депутата Народного собрания после перехода отца на государственную службу.
Летом 2025 года правоохранительные органы провели серию обысков в отношении семьи Магомедовых. Причиной стала инициированная в июне 2025 года проверка приватизации предприятия «Дагнефтепродукт». По иску Генпрокуратуры в пользу государства была изъята компания «МСБ Холдинг», владевшая активами, связанными с объектом спора. В сентябре 2025 года надзорное ведомство потребовало конфисковать имущество членов семьи на общую сумму, превышающую 500 миллионов рублей.
