Пермяки отметят День народного единства в клубах и парках

На главный концерт в День народного единства в Перми пустят по пригласительным
30 октября 2025 в 15:41
День народного единства отмечается в России 4 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День народного единства, 4 ноября, в Перми различные мероприятия запланированы во всех районах города. В основном они пройдут в библиотеках, клубах и центрах досуга. Главный концерт состоится в ДК им. Солдатова. Попасть на него смогут обладатели пригласительных билетов.

«Центральным событием празднования Дня народного единства станет праздничный концерт в ДК им. Солдатова. Он пройдет 4 ноября в 16:00. Вход по пригласительным», — указано на сайте мэрии.

Отдельная концертная программа на свежем воздухе пройдет в парке культуры и отдыха «Балатово». Она стартует в 13:00. Концерты 4 ноября также состоятся в ДК «Урал», «Искра», в клубах «Юбилейный» и им. Златогорского. В центре досуга «Родина» пройдет киномарафон «Кино, которое все ждут».

