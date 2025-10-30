Пермяки отметят День народного единства в клубах и парках

День народного единства отмечается в России 4 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В День народного единства, 4 ноября, в Перми различные мероприятия запланированы во всех районах города. В основном они пройдут в библиотеках, клубах и центрах досуга. Главный концерт состоится в ДК им. Солдатова. Попасть на него смогут обладатели пригласительных билетов.

«Центральным событием празднования Дня народного единства станет праздничный концерт в ДК им. Солдатова. Он пройдет 4 ноября в 16:00. Вход по пригласительным», — указано на сайте мэрии.