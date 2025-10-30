Курганская полиция поймала подростков с наркотиками, которые те собирались продать
Подросткам из Кургана грозит до 20 лет тюрьмы за наркотики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане сотрудники полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Инцидент произошел вечером 27 октября в районе Энергетики, где подростки были остановлены патрульными при обходе территории. По данным telegram-канала Следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области, 17-летнему и 18-летнему курганцам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, группой лиц).
Как пояснили в следственном отделе, у молодых людей при личном досмотре изъяли различные наркотики, которые те собирались распространять с помощью интернет-сервисов. «В ходе личного досмотра у них обнаружены и изъяты из незаконного оборота различные наркотические средства. По данным следствия, наркотики они приобрели через мессенджер, планируя размещать по тайниковым закладкам для дальнейшего незаконного сбыта неустановленному кругу лиц посредством сети Интернет», — говорится в официальном сообщении telegram-канала СУ СК РФ.
В ведомстве уточнили, что оба фигуранта были задержаны и дали признательные показания в ходе допроса следователем. На основании собранных данных суд принял решение о заключении 18-летнего жителя Кургана под стражу, а 17-летний подросток отправлен под домашний арест. По закону им грозит до двадцати лет лишения свободы.
По данным УМВД России по Курганской области, полицейские задержали 17-летнего подростка, у которого нашли 0,72 грамма гашиша и 11,8 грамма мефедрона. У 18-летнего молодого человека изъяли 0,14 грамма гашиша. Установлено, что оба хранили наркотики для продажи. Позже сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили закладки, в которых подозреваемые спрятали запрещенные вещества.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!