В Кургане мошенница пообещала девушке чудесное исцеление, но украла золото

Жертвой аферы в Кургане стала 18-летняя девушка, у которой украли золотые украшения

В Кургане сотрудники полиции задержали 42-летнюю жительницу соседнего региона, подозреваемую в мошенничестве с использованием метода «снятия порчи». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Кургану, подозреваемая совершила преступление в областном центре: жертвой аферы стала 18-летняя жительница города, у которой злоумышленница похитила золотые украшения на сумму около 35 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что девушка обратилась в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Кургану с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка и под предлогом снятия порчи завладела ее личными вещами. «Девушка рассказала полицейским, что на улице к ней обратилась прохожая, которая спросила о ближайшем магазине детских игрушек. Далее она сделала комплимент девушке и добавила, что видит по глазам, что на ней имеется порча и болезнь, а также болеет родственник. Женщина попросила у потерпевшей монету, чтобы заговорить на удачу. Девушка подала ей монету, на которую незнакомка что-то нашептала и вернула обратно», — уточнили в пресс-службе.

По информации УМВД, на улице мошенница спросила прохожую о детском магазине, после чего сумела войти в доверие, сделав комплимент и намекнув на возможную болезнь родственника девушки. Для обряда псевдоисцеления подозреваемая попросила снять украшения и завернуть их в бумагу, объяснив, что таким образом удастся «перекрыть негатив». После завершения ритуала потерпевшая обнаружила, что забрала не свои вещи, а обычный камень, а украшения исчезли.

