В Кургане возобновят суд над чиновником мэрии Дубаничем, который сбил пешехода
В Кургане продолжат суд по делу о ДТП с чиновником Дубаничем
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский суд отменил решение о возвращении прокурору уголовного дела начальника управления имущества администрации Кургана Михаила Дубанича. Дело чиновника, сбившего человека на своем автомобиле, продолжат рассматривать в городском суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Прокуратура добилась отмены решения по делу о нарушении ПДД с наездом на пешехода. Дело чиновника мэрии Кургана Дубанича вернули на рассмотрение в суд», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Курганский областной суд установил, что основания для возврата дела прокурору отсутствуют, обвинительное заключение составлено с соблюдением требований закона. «Уголовное дело подлежит передаче на рассмотрение тем же составом суда с того момента, с которого оно было возвращено прокурору», — сообщается в решении.
В апелляционном представлении прокурор указывал, что в обвинении понятным образом изложены обстоятельства совершенного наезда на пешехода, а проведение экспертизы не является обязательным. Было отмечено, что экспертиза может быть назначена в ходе судебного разбирательства по усмотрению суда. Нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу, не выявлено.
Михаила Дубанича судят за наезд на пешехода в октябре 2024 года. Водитель на своем кроссовере сбил пенсионера при въезде на парковку магазина. Пожилой пешеход получил травмы, и теперь не может вставать с кровати. Сам Дубанич своей вины не отрицает, но в суде предложил разобраться со степенью его ответственности.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!