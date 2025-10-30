В Кургане возобновят суд над чиновником мэрии Дубаничем, который сбил пешехода

В Кургане продолжат суд по делу о ДТП с чиновником Дубаничем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский суд отменил решение о возвращении прокурору уголовного дела начальника управления имущества администрации Кургана Михаила Дубанича. Дело чиновника, сбившего человека на своем автомобиле, продолжат рассматривать в городском суде. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Прокуратура добилась отмены решения по делу о нарушении ПДД с наездом на пешехода. Дело чиновника мэрии Кургана Дубанича вернули на рассмотрение в суд», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Курганский областной суд установил, что основания для возврата дела прокурору отсутствуют, обвинительное заключение составлено с соблюдением требований закона. «Уголовное дело подлежит передаче на рассмотрение тем же составом суда с того момента, с которого оно было возвращено прокурору», — сообщается в решении.

В апелляционном представлении прокурор указывал, что в обвинении понятным образом изложены обстоятельства совершенного наезда на пешехода, а проведение экспертизы не является обязательным. Было отмечено, что экспертиза может быть назначена в ходе судебного разбирательства по усмотрению суда. Нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу, не выявлено.