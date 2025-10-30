Охота обернулась трагедией: мужчина погиб на озере в Курганской области

Житель Шатровского округа Курганской области погиб во время охоты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Шатровского муниципального округа погиб во время охоты на озере Малый Тукмыш в Курганской области. Инцидент произошел 28 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Курганской области. По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения отправился на охоту на дичь с лодки, однако вечером домой не вернулся. Тело обнаружили утром следующего дня во время поисковых мероприятий.

Следствие рассматривает основной версией трагедии нарушение правил безопасности при использовании неисправной лодки. «По предварительной информации, мужчина воспользовался поврежденной лодкой. Из-за этого он оказался в воде и не смог самостоятельно выбраться», — пояснили в пресс-службе СК. Сообщается, что температура воды в озере на момент происшествия была низкой, что также могло сыграть роль в гибели охотника.

Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося. Сотрудники спасательных служб и местные жители принимали участие в поисках. Сейчас выясняются детали, связанные с состоянием лодки, маршрутом, а также наличием у мужчины спасательных средств. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В региональном следственном управлении обратились к жителям Курганской области и гостям региона с просьбой быть внимательнее на воде. Представители ведомства настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности при охоте, рыбалке и отдыхе на водоемах. Пренебрежение безопасностью может привести к трагическим последствиям, отмечают в ведомстве.