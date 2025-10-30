Выставки, мастер-классы и познавательные занятия, приуроченные празднику, пройдут в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии Дня народного единства и 4 ноября в Кургане пройдут десятки тематических, культурных и образовательных программ. Горожан и гостей города ожидают концерты, выставки, мастер-классы, патриотические уроки и интерактивные занятия для всей семьи. URA.RU рассказывает, где и когда можно присоединиться к празднованию.

31 октября, пятница

В 10:30 в детской библиотеке № 14 имени А. Гайдара (улица К. Мяготина, 144) состоится познавательный час на тему «Россия — это мы!». В 14:00 в этом же учреждении для детей и подростков будет организована настольная игра «Экспедиция „Многоликая Россия“».

1 ноября, суббота

В 11:00 в библиотеке № 24 (микрорайон Тополя, улица Сиреневая, 1) откроется выставка рисунков «Моя Россия — это Я». В это же время в культурном центре «Черемушки» (микрорайон Черемухово, улица Октябрьская, дом 1) состоится познавательно-игровая программа «Дружные дети».

В 13:00 в библиотеке № 23 имени С. Васильева (6 микрорайон, дом 4) пройдет патриотическая программа под названием «Любовь к родной России — единственной Отчизне!». В 14:00 в библиотеке № 15 имени А. Пушкина (улица Невежина, дом 13) для всех желающих будет организован мастер-класс «Сердечко».

2 ноября, воскресенье

В полдень в культурном центре «Курган» по адресу проспект Конституции, 60, состоится концертная программа «Вместе мы — Россия». В 13:00 в библиотеке № 26 имени Ф. Достоевского (Макаренко, 95) участникам предложат посетить познавательный час «Непобедимая страна — когда един народ».

В 14:00 два учреждения приглашают горожан на свои мероприятия: в Центральной детской библиотеке имени Н. Островского (ул. Ленина, 40) пройдет семейный выходной «Будем жить в единстве дружном», а в детской библиотеке № 14 имени А. Гайдара (ул. К. Мяготина, 144) для посетителей организуют мастер-класс по изготовлению открытки «Хоровод дружбы». Завершит праздничную программу тематический вечер отдыха «Время быть вместе», который начнется в 17:00 в центре культуры и досуга «Современник» (3 мкр., 25).

3 ноября, понедельник

В 10:00 в детской библиотеке № 16 имени С. Маршака (ул. Анфиногенова, 106) состоится интеллектуальная игра-викторина «Сильные, единые и непобедимые». В это же время в библиотеке № 29 имени М. Шолохова (ул. К. Мяготина, 119) пройдет образовательное мероприятие «Из нас слагается народ», направленное на расширение знаний об истории страны. В 12:00 в городском доме культуры имени М. Горького (ул. Дзержинского, 1а) жителей и гостей города ждет праздничная концертная программа «В единстве народов — сила России!».

Продолжит серию событий исторический экскурс «Во славу Отечества», который состоится в 13:00 в библиотеке № 12 имени Н. Карамзина (ул. Гвардейская, 85). Завершит праздничный день программа «Есть такая страна» с участием ансамбля «Виктория», проведение которой запланировано на 15:00 в библиотеке № 28 имени В. Шукшина (ул. Пушкина, 43).

4 ноября, вторник — День народного единства

В 10:00 в культурном центре «Курган» (проспект Конституции, 60) пройдет радиоконцерт под названием «В единстве наша сила». В 11:00 в центре культуры и досуга «Спутник» (улица Карбышева, 12а) будут подведены итоги детского конкурса изобразительного творчества «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!». В 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха запланировано проведение торжественного мероприятия «Сила России в единстве». В 14:00 в центре культуры и досуга «Современник» (3-й микрорайон, 25) стартует акция «Под одним небом».

5 ноября, среда

В 11:00 в библиотеке № 4 имени Л. Толстого (улица Садовая, 50) состоится патриотический час под названием «Единство во имя России». В это же время в библиотеке № 20 (микрорайон Черемухово, улица Октябрьская, 4) для посетителей будет организован урок патриотизма «Одна страна на всех».

В 13:30 в библиотеке № 28 имени В. Шукшина (улица Пушкина, 43) пройдет литературное ассорти «Вместе навсегда». Завершит день концертная программа «Есть такая страна!», которая начнется в 15:00 в библиотеке-музее № 8 «ЖЗЛ» (улица Бажова, 67).

6 ноября, четверг

В Центре культуры и досуга «Спутник» (улица Карбышева, 12а) в полдень пройдет тематическая познавательно-игровая программа. Мероприятие под названием «Пока мы едины — мы непобедимы» посвящено празднованию Дня народного единства.

7 ноября, пятница

В 13:00 в библиотеке № 3 имени Н. Некрасова (улица Блюхера, 24) состоится информационный час под названием «Единство разных». Мероприятие направлено на освещение вопросов единства и разнообразия в современном обществе.

18 ноября, вторник