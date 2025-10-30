Инцидент произошел в ночь на 30 октября в микрорайоне Заозерном. Патруль ДПС на улице Фарафонова заметил автомобиль ВАЗ-2107 и потребовал его остановить. Водитель проигнорировал требование и начал скрываться, выезжая на встречную полосу, проезжая на красный свет и петляя по дворам. Инспектор произвел два предупредительных выстрела вверх, однако нарушитель продолжил движение. На территории гаражных кооперативов полицейский сделал еще два предупредительных выстрела, а затем прицельно выстрелил по колесам машины. После остановки автомобиля водитель и трое пассажиров попытались скрыться. Все задержанные оказались несовершеннолетними 2008-2009 годов рождения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено 17 административных протоколов, включая неповиновение требованиям полиции, управление в нетрезвом виде и многочисленные нарушения ПДД. Родителей всех подростков привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.