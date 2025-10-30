В Кургане пьяного водителя-лихача задержали после погони со стрельбой. Видео
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказался остановиться по требованию полиции. Инспекторам пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«На улице Фарафонова полицейские заметили автомобиль „ВАЗ 2107“ и отдали требование об остановке транспортного средства. Водитель не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, пытаясь скрыться. Нарядом ДПС было организовано преследование данного автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 30 октября в микрорайоне Заозерном. Патруль ДПС на улице Фарафонова заметил автомобиль ВАЗ-2107 и потребовал его остановить. Водитель проигнорировал требование и начал скрываться, выезжая на встречную полосу, проезжая на красный свет и петляя по дворам. Инспектор произвел два предупредительных выстрела вверх, однако нарушитель продолжил движение. На территории гаражных кооперативов полицейский сделал еще два предупредительных выстрела, а затем прицельно выстрелил по колесам машины. После остановки автомобиля водитель и трое пассажиров попытались скрыться. Все задержанные оказались несовершеннолетними 2008-2009 годов рождения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 17-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено 17 административных протоколов, включая неповиновение требованиям полиции, управление в нетрезвом виде и многочисленные нарушения ПДД. Родителей всех подростков привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Это уже не первый случай в Курганской области, когда полицейские применяют огнестрельное оружие для остановки нетрезвых водителей, игнорирующих требования остановиться. Ранее в регионе задерживали водителя автомобиля «Тойота Хайлюкс», который также скрывался от полиции и был остановлен путем повреждения колес. Местные суды систематически назначают виновным административные и уголовные наказания, лишают водительских прав и конфискуют автомобили.
