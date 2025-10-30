Прокуратура нашла более 300 нарушений в сфере здравоохранения Курганской области
Прокурор Владислав Московских провел коллегию по вопросам, связанным со сферой здравоохранения
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В сфере здравоохранения Курганской области с начала года прокуратура выявила более 300 нарушений. Они касались обеспечения льготными лекарствами, прав медицинских работников, ремонтов и строительства медицинских пунктов. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры, которое состоялось 30 октября под председательством главы регионального ведомства Владислава Московских.
«В рамках надзорных мероприятий территориальными прокурорами выявлено более 300 нарушений, внесено 78 представлений, в суды направлено 54 исковых заявления в защиту прав граждан. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 94 должностных лица», — информирует пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Принятые меры помогли восстановлению права граждан на обеспечение льготными лекарствами. Прокуроры выполняли надзорное сопровождение ремонта и строительства сельских фельдшерско-акушерских пунктов, в судебном порядке отстаивали трудовые и социальные права медработников. На заседании коллегии участники обсудили вопросы состояния законности и практику прокурорского надзора в сфере здравоохранения. В работе приняли участие руководители профильных департаментов, контрольно-надзорных органов и правоохраны. По итогам обсуждений принят комплекс мер, направленный на повышение эффективности работы на данном направлении, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
