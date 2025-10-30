Логотип РИА URA.RU
В центр Тюмени хотят вернуть огороды

30 октября 2025 в 16:30
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени могут появиться городские огороды, на которых будут выращивать пряные травы и съедобные растения. Такую версию журналистам озвучила ландшафтный дизайнер Ольга Вавер, которая работает в команде по созданию мастер-плана города.

«В Тюмени могут появиться городские огороды — с пряными или съедобными растениями. Но для этого нужно определить, кто именно будет за ними следить. „Представим, что у нас клумба, на которой растет земляника, благоухает мята. Это достаточно красиво и декоративно: и ягоды, и запах здесь являются элементом дизайна“, — сообщает telegram-канал проекта „Диалоги о городе“ со ссылкой на слова Ольги Вавер.

По мастер-плану развития Тюмени, центр города планируют разбить на пять зон, в каждой из которых будет реализован свой формат озеленения. В различных частях областного центра, в частности, планируют высадить ели, липы, березы, ивы и т.д.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени в рамках мастер-плана планируют наполнить функционалом набережную и обеспечить спуски к воде. Городищенский лог хотят оставить зеленой зоной, а улице Дзержинского — отремонтировать фасады прилегающих зданий. 

