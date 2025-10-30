От двери до бака: в Тюмени курьеры начали выносить мусор
В Тюмени появился сервис, позволяющий заказать курьера, который заберет мусор прямо от двери квартиры и донесет его до мусорного бака. Об этом сообщил представитель сервиса.
«Мы реализовали сервис в виде telegram-бота с платежной системой. Пользователю достаточно открыть приложение, зарегистрироваться, найти кнопку „вынести мусор“, выбрать адрес, куда требуется направить курьера и указать количество пакетов. После этого заявка немедленно поступает к исполнителю», — сообщил представитель.
По его словам, для удобства заказчик может выбрать опцию «оставить у двери». Важно, чтобы мусорные мешки были плотно завязаны, чистыми и не протекали.
Стоимость услуги — 99 рублей за один 10-килограммовый мешок. Заказ можно оформить на текущее время или на конкретный час. Сервис запущен в тестовом режиме с 30 октября в районе Зареки, Европейского берега и Европейского квартала.
