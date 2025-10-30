Жителей Тюмени насторожил снос старого овощехранилища на окраине города. Фото
Старое овощехранилище находилось во дворе многоэтажки на улице Беляева
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Жителей Тюмени насторожил снос старого овощехранилища во дворе многоэтажки по улице Беляева, 29, который произошел 30 октября. Об этом они сообщили редакции URA.RU.
«Стояло себе здание и стояло, никому особо не мешало. Сейчас снесут, и многоэтажку какую-нибудь построят. А может, парковку — нас, местных жителей, никто в известность об этом не ставил. Мы не в курсе, что там дальше будет», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.
В комментариях к записи на эту тему в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» тюменцы также предположили, что на месте снесенного здания может появиться новостройка. «А что будет на этом месте? Очередную высотку воткнут или платную парковку?», — поинтересовалась Светлана Макарова. «Сейчас посередине „свечку“ вам построят. Радуйтесь», — добавила Светлана Ульянова.
Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской Зареке снесли дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу (Юрию Тишенкову). По информации из открытых источников, на месте здания будет построен детский сад.
Работы по сносу здания старого овощехранилища прошли 30 октября
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
