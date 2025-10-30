Старое овощехранилище находилось во дворе многоэтажки на улице Беляева Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Жителей Тюмени насторожил снос старого овощехранилища во дворе многоэтажки по улице Беляева, 29, который произошел 30 октября. Об этом они сообщили редакции URA.RU.

«Стояло себе здание и стояло, никому особо не мешало. Сейчас снесут, и многоэтажку какую-нибудь построят. А может, парковку — нас, местных жителей, никто в известность об этом не ставил. Мы не в курсе, что там дальше будет», — рассказала агентству одна из жительниц Тюмени.

В комментариях к записи на эту тему в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте» тюменцы также предположили, что на месте снесенного здания может появиться новостройка. «А что будет на этом месте? Очередную высотку воткнут или платную парковку?», — поинтересовалась Светлана Макарова. «Сейчас посередине „свечку“ вам построят. Радуйтесь», — добавила Светлана Ульянова.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской Зареке снесли дом, который ранее принадлежал криминальному авторитету Гансу (Юрию Тишенкову). По информации из открытых источников, на месте здания будет построен детский сад.