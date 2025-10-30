Логотип РИА URA.RU
В Тюмени погибла медик — терапевт поликлиники №17

30 октября 2025 в 19:26
Погибшая девушка работала врачом в тюменской поликлинике №17

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени погибла девушка, которая работала медиком — терапевтом городской поликлиники №17. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе медучреждения.

«Нам поступило трагическое известие от близких нашего доктора. Мы искренне соболезнуем родственникам в связи с тяжёлой утратой. О докторе можем высказать только теплые слова — как о человеке, коллеге, а также как о специалисте, о работе которого положительно отзывались пациенты. Сотрудники поликлиники окажут посильную помощь семье и поддержку», — рассказали агентству в пресс-службе тюменской поликлиники №17.

По данным издания 72.ru, медик скончалась от падения с высоты многоэтажки на улице Зелинского. Как ранее указывало URA.RU, этот инцидент произошел накануне, 29 октября. По словам очевидцев, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени с высоты 16 этажа сорвался мужчина и погиб. Трагедия произошла в районе улицы Александра Пушкина.

