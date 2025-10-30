В Тюмени хотят в два раза поднять цену на размещение рекламы на улицах города

Если проект примут, то стоимость размещения рекламы вырастет до 200 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени с 2026 года хотят в два раза увеличить стоимость размещения рекламы на объектах муниципального имущества. Проект постановления опубликован на сайте городской администрации. Если его примут, то со следующего года ставка за квадратный метр площади под рекламу составит 200 рублей (сейчас она достигает 100 рублей).

«В 2023-2025 годах базовая расчетная ставка, применяемая при расчете платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, составляла 100 рублей. <...> С учетом ежегодного инфляционного роста, а также мониторинга установленных в близлежащих городах — областных центрах РФ базовой расчетной ставки за кв. м площади экспонируемой поверхности рекламных конструкций, предлагается установить на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года ставку в размере 200 рублей», — указано в проекте.