

Губернатор Моор передал жителям Тюменской области награды от Путина

50 жителей Тюменской области получили государственные награды
30 октября 2025 в 17:37
Владимир Путин присвоил награды жителям Тюменской области

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные награды Российской Федерации и поощрения от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в правительстве Тюменской области вручил государственные награды, поощрения президента Российской Федерации, а также награды и поощрения Тюменской области. Отметили 50 жителей региона — представителей машиностроения, здравоохранения, образования, строительства, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, правоохранительных органов», — написал Моор в своей публикации.

Церемония награждения прошла перед 4 ноября. В этот день Россия отмечает День народного единства.

Ранее URA.RU писало о том, что начальник Тюменского поисково-спасательного отряда Павел Ступник удостоен почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в середине октября.

