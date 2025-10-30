Губернатор Моор передал жителям Тюменской области награды от Путина

Владимир Путин присвоил награды жителям Тюменской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные награды Российской Федерации и поощрения от президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня в правительстве Тюменской области вручил государственные награды, поощрения президента Российской Федерации, а также награды и поощрения Тюменской области. Отметили 50 жителей региона — представителей машиностроения, здравоохранения, образования, строительства, агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, правоохранительных органов», — написал Моор в своей публикации.

Церемония награждения прошла перед 4 ноября. В этот день Россия отмечает День народного единства.

