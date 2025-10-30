Логотип РИА URA.RU
В Тюмени завершили реконструкцию станции водоочистных сооружений

30 октября 2025 в 17:59
Тюмень обеспечат чистой водой

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени завершилась реконструкция станции первого подъема Метелевских водоочистных сооружений. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Станция первого подъема — это современный, энергоэффективный объект с высокой степенью резервирования. Уверены в том, что водоснабжение областной столицы будет осуществляться штатно вне зависимости от сложных ситуаций. Здесь сегодня решены вопросы, связанные с возможным низким уровнем воды в реке Тура и образованием шуги. Мы можем быть уверены, что проблем, которые когда-то были в областной столице, не будет», — сообщил инфоцентр со ссылкой на слова заместителя губернатора Тюменской области Павла Перевалова. 

В ходе реконструкции специалисты заменили три устаревших насоса на четыре современных агрегата, обновили трубопроводы и запорную арматуру, внедрили автоматизированную систему управления. Это повысит энергоэффективность объекта и улучшит качество очистки воды за счет более плавной работы водоочистных сооружений. С 2018 по 2031 годы на развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюмени будет потрачено более 26,5 миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что правительство Тюменской области вложит почти полтора миллиарда рублей в строительство нового водовода по Велижанскому тракту. Соответствующая заявка осенью был размещена на портале госзакупок.

