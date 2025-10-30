Каким будет ноябрь в Тюмени: прогноз погоды
К концу месяца ожидаются ежедневные снегопады
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тюмени ноябрь начнется со снега с дождем и похолодания до -5 градусов. Ночами температура будет опускаться ниже -9. К концу месяца ожидаются ежедневные снегопады. Такой прогноз указан на сайте метеосервиса Gismeteo.
«1 ноября станет самым теплым днем месяца — днем температура составит +4, ночью — 0 градусов. Пройдет небольшой снег с дождем. 3 и 4 ноября похолодает до -5 днем, до -9 ночью. 5 ноября выпадет снег. 8 и 9 ноября ожидается небольшое потепление до +3 градусов», — указано в прогнозе.
Температура днем будет варьироваться от 0 до -4. С 20 ноября практически ежедневно в областной столице ожидаются снегопады. В конце месяца днем будет холодать до -6, ночью — до -8.
