В тюменском историческом храме восстановят живопись
Настенные фрески в соборе будут восстановлены
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.
«Объект культурного наследия федерального значения „Собор Знамения“ по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 13 находится в пользовании религиозной организации. Комитетом в адрес религиозной организации объявлено предостережение о проведении работ по сохранению памятника, в том числе работ по реставрации живописи», — отметили в ведомстве.
Реставрационные работы в религиозных памятниках Тюменской области проводились и ранее. Комитет культурного наследия региона уже приступил к противоаварийным мероприятиям в Крестовоздвиженской церкви Тобольска, целью которых было укрепление конструкций и остановка разрушения памятника архитектуры.
