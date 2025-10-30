Логотип РИА URA.RU
В тюменском историческом храме восстановят живопись

В Знаменском кафедральном соборе в Тюмени восстановят настенную живопись
30 октября 2025 в 19:44
Настенные фрески в соборе будут восстановлены

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона. 

«Объект культурного наследия федерального значения „Собор Знамения“ по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 13 находится в пользовании религиозной организации. Комитетом в адрес религиозной организации объявлено предостережение о проведении работ по сохранению памятника, в том числе работ по реставрации живописи», — отметили в ведомстве. 

Реставрационные работы в религиозных памятниках Тюменской области проводились и ранее. Комитет культурного наследия региона уже приступил к противоаварийным мероприятиям в Крестовоздвиженской церкви Тобольска, целью которых было укрепление конструкций и остановка разрушения памятника архитектуры.

