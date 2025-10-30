В тюменском историческом храме восстановят живопись

Настенные фрески в соборе будут восстановлены Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В тюменском Знаменском кафедральном соборе, который является объектом культурного наследия федерального уровня, проведут реставрацию внутренней настенной живописи. Данную информацию сообщили в департаменте культурного значения региона.

«Объект культурного наследия федерального значения „Собор Знамения“ по адресу: г. Тюмень, ул. Семакова, 13 находится в пользовании религиозной организации. Комитетом в адрес религиозной организации объявлено предостережение о проведении работ по сохранению памятника, в том числе работ по реставрации живописи», — отметили в ведомстве.