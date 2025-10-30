«Нет равных»: Володин предупредил Запад о новом оружии Путина

Володин заявил, что подводному аппарату «Посейдон» нет равных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западным странам следует быть готовыми «идти с поклоном» к президенту России, чтобы Москва не использовала уникальный подводный аппарат «Посейдон», аналогов которому нет в мире. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Запад должен готовиться „идти с поклоном“ к президенту РФ, чтобы Россия не использовала „Посейдон“», — заявил Володин на выступлении в Госдуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что провести испытания подводной торпеды позволило создание крылатой ракеты «Буревестник».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перехват подводной торпеды «Посейдон» технически невозможен для других государств. Во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве он отметил, что данный комплекс значительно опережает зарубежные аналоги по глубине погружения и уровню скрытности.

