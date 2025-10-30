Концерты, капустные посиделки, казачьи песни: как в ХМАО отметят День народного единства
Праздничные мероприятия продлятся с 1 по 4 ноября
ХМАО готовится к празднованию Дня народного единства — в городах округа пройдут концерты, фестивали и народные гуляния. Югорчан ждут песни о Родине, мастер-классы, казачьи мелодии, старинные традиции и даже «блинная эстафета». Подробнее — в афише URA.RU.
Нижневартовск
1 ноября
Гала-концерт фестиваля «В каждом сердце Россия» (0+)
Центр национальных культур, 14:00
Праздничный концерт объединит творческие коллективы и исполнителей города, чтобы вспомнить, что значит быть частью большой страны. На сцене прозвучат песни военных лет и композиции о Родине, Победе и дружбе народов Югры. Концерт посвящен Дню народного единства и Году защитника Отечества, а сам проект стал победителем конкурса грантов губернатора Югры. Вход свободный.
4 ноября
Фестиваль русской кухни (0+)
Площадь Нефтяников, 12:00
Народные гуляния, запах свежей капусты и русские забавы — так в Нижневартовске отметят День народного единства. Гостей познакомят с историей осеннего праздника «Капустинские посиделки» и научат старинным способам засолки овощей. В программе — концерты, мастер-классы по росписи ложек и изготовлению кукол-оберегов, кулинарные зоны и «блинная эстафета». Вход свободный.
Сургут
1 ноября
Концерт
Сургутская филармония, 16:00
В торжественном вечере примут участие солисты и творческие коллективы города. Билеты можно приобрести в кассе филармонии.
2 ноября
Праздничная программа «Одна страна на всех» пройдет в торговом центре «Сургут Сити Молл». Начало — в 13:00.
Ханты-Мансийск
4 ноября
Концерт «В единстве народа — единство России!»
КДЦ «Октябрь», 18:00
Праздничный вечер, посвященный Дню народного единства, объединит на одной сцене лучших солистов и коллективы города. Зрителей ждут песни, танцы и яркие номера, отражающие культурное богатство народов России. Собранные средства направят на поддержку участников СВО. Билеты продают по 300 рублей.
Концерт «Дом там, где мы!» (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 17:00
Ансамбль песни и танца представит большой концерт, посвящённый культуре народов России. В программе — душевные русские песни, задорные частушки, казачьи мелодии, танцы, хороводы, а также традиции коренных народов Севера. Гусли, балалайка и современные аранжировки создадут атмосферу, которая одновременно трогает, вдохновляет и вызывает желание пуститься в пляс. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация на сайте площадки.
