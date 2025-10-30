В ХМАО задержали браконьера с уловом на 18 миллионов рублей. Видео
Часть улова полиция выпустила в Обь
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники линейного отдела полиции и рыбнадзора задержали браконьера с крупным уловом краснокнижных и ценных пород рыб. По данным специалистов, ущерб государству превысил 18,5 миллиона рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортного управления полиции УрФО.
«В лодке у мужчины правоохранители обнаружили канистру с запрещённым орудием лова — 75-метровой донной сетью — и рыбу. Разрешительных документов на вылов биоресурсов у браконьера не оказалось. В сети находились 38 осетров, занесённых в Красную книгу, 30 стерлядей, 8 пелядей и один судак», — уточнили в ведомстве.
Часть рыбы еще была жива: полицейские успели выпустить в реку 12 осетров и трех стерлядей. Остальной улов, а также лодку и снасти изъяли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.
Ранее URA.RU сообщало, что на берегу Оби в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции остановили две иномарки. В багажниках машине они обнаружили пять осетров и более 500 особей стерляди.
