Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В ХМАО задержали браконьера с уловом на 18 миллионов рублей. Видео

30 октября 2025 в 16:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Часть улова полиция выпустила в Обь

Часть улова полиция выпустила в Обь

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники линейного отдела полиции и рыбнадзора задержали браконьера с крупным уловом краснокнижных и ценных пород рыб. По данным специалистов, ущерб государству превысил 18,5 миллиона рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортного управления полиции УрФО.

«В лодке у мужчины правоохранители обнаружили канистру с запрещённым орудием лова — 75-метровой донной сетью — и рыбу. Разрешительных документов на вылов биоресурсов у браконьера не оказалось. В сети находились 38 осетров, занесённых в Красную книгу, 30 стерлядей, 8 пелядей и один судак», — уточнили в ведомстве.

Часть рыбы еще была жива: полицейские успели выпустить в реку 12 осетров и трех стерлядей. Остальной улов, а также лодку и снасти изъяли. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что на берегу Оби в Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции остановили две иномарки. В багажниках машине они обнаружили пять осетров и более 500 особей стерляди.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал