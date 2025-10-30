Миллиардер из ХМАО раскрыл, где отдыхают сотрудники его компании

Работники компании миллиардера из ХМАО отдохнули в Крыму и Башкирии Фото: Виталий Страхов © URA.RU

Работники компании «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), принадлежащей миллиардеру Анатолию Марченко, отдыхают за счет работодателя. Они ездят в санатории Башкирии и Крыма.

«В 2025 году сотрудники „Талспецстроя“ отдыхали в геокурорте „Янган-Тау“ в Башкирии и санатории „Полтава-Крым“ в Саках. Эти учреждения специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и дыхательных путей», — рассказали в организации.

Компания заключает договоры со здравницами и оплачивает работникам проживание, питание и медпроцедуры. Сейчас, осенью, на предприятии уже составляют список желающих поехать на курорты в следующем году. При этом учитывают медицинские показания и личные предпочтения работников.

Марченко входит в список богатейших бизнесменов Югры. Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей.