Миллиардер из ХМАО раскрыл, где отдыхают сотрудники его компании
Работники компании миллиардера из ХМАО отдохнули в Крыму и Башкирии
Фото: Виталий Страхов © URA.RU
Работники компании «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), принадлежащей миллиардеру Анатолию Марченко, отдыхают за счет работодателя. Они ездят в санатории Башкирии и Крыма.
«В 2025 году сотрудники „Талспецстроя“ отдыхали в геокурорте „Янган-Тау“ в Башкирии и санатории „Полтава-Крым“ в Саках. Эти учреждения специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и дыхательных путей», — рассказали в организации.
Компания заключает договоры со здравницами и оплачивает работникам проживание, питание и медпроцедуры. Сейчас, осенью, на предприятии уже составляют список желающих поехать на курорты в следующем году. При этом учитывают медицинские показания и личные предпочтения работников.
Марченко входит в список богатейших бизнесменов Югры. Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей.
Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО летом 2025 года отдохнули в ведомственных санаториях. Популярностью пользуются направления в Краснодарский край, Башкирию, Алтай, на Байкал, а также отдых на Черном море.
