Миллиардер из ХМАО раскрыл, где отдыхают сотрудники его компании

Сотрудники компании миллиардера Марченко из ХМАО отдыхают в Крыму и Башкирии
30 октября 2025 в 18:45
Работники компании миллиардера из ХМАО отдохнули в Крыму и Башкирии

Фото: Виталий Страхов © URA.RU

Работники компании «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), принадлежащей миллиардеру Анатолию Марченко, отдыхают за счет работодателя. Они ездят в санатории Башкирии и Крыма.

«В 2025 году сотрудники „Талспецстроя“ отдыхали в геокурорте „Янган-Тау“ в Башкирии и санатории „Полтава-Крым“ в Саках. Эти учреждения специализируются на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и дыхательных путей», — рассказали в организации.

Компания заключает договоры со здравницами и оплачивает работникам проживание, питание и медпроцедуры. Сейчас, осенью, на предприятии уже составляют список желающих поехать на курорты в следующем году. При этом учитывают медицинские показания и личные предпочтения работников.

Марченко входит в список богатейших бизнесменов Югры. Общая стоимость его активов оценивается в девять миллиардов рублей.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО летом 2025 года отдохнули в ведомственных санаториях. Популярностью пользуются направления в Краснодарский край, Башкирию, Алтай, на Байкал, а также отдых на Черном море.

