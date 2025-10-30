В Сургуте откроется новый грузинский ресторан

Ресторан распахнет двери в ноябре Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) откроется ресторан грузинской кухни The Kinto. Об этом представители заведения сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы создаем место с атмосферой настоящего кавказского гостеприимства», — следует из сообщения. Ресторан планируют открыть в ноябре.

На гастрокарте города также появилось еще одно кафе «Хинкал и чуду». Заведение известно домашними блюдами дагестанской кухни. Из новинок — в Сургуте появилась кондитерская Fluffy. Франшиза специализируется на японских десертах, вроде панкейков, моти, а также популярных в TikTok желейных котов.

