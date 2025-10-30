Чиновница из Урая получила назначение в правительстве ХМАО

Чиновница из Урая пошла на повышение в правительство Югры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления культуры Урая Ульяна Кащеева получила повышение и назначена на должность в правительстве Югры. Она возглавила управление по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры округа. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Кащеева переведена в окружной департамент культуры на повышение», — рассказал собеседник агентства. Запрос в пресс-службу ведомства направлен, ответ ожидается.