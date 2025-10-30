Логотип РИА URA.RU
Политика

Чиновница из Урая получила назначение в правительстве ХМАО

30 октября 2025 в 16:55
Чиновница из Урая пошла на повышение в правительство Югры

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления культуры Урая Ульяна Кащеева получила повышение и назначена на должность в правительстве Югры. Она возглавила управление по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры округа. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Кащеева переведена в окружной департамент культуры на повышение», — рассказал собеседник агентства. Запрос в пресс-службу ведомства направлен, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Кащеева судилась с бывшим депутатом Урая Леонардом Насибуллиным из-за оскорбительного поста. Суд встал на сторону чиновницы и взыскал с экс-депутата 85 тысяч рублей компенсации.

