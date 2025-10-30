Чиновница из Урая получила назначение в правительстве ХМАО
Чиновница из Урая пошла на повышение в правительство Югры
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Начальник управления культуры Урая Ульяна Кащеева получила повышение и назначена на должность в правительстве Югры. Она возглавила управление по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры округа. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.
«Кащеева переведена в окружной департамент культуры на повышение», — рассказал собеседник агентства. Запрос в пресс-службу ведомства направлен, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Кащеева судилась с бывшим депутатом Урая Леонардом Насибуллиным из-за оскорбительного поста. Суд встал на сторону чиновницы и взыскал с экс-депутата 85 тысяч рублей компенсации.
