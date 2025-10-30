Бульдозерист из ХМАО отсудил у фирмы 2 миллиона рублей за зажатую гусеницей ногу
Водитель бульдозера из ХМАО чуть не потерял ногу, которую зажало между кабиной и гусеницей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Нижневартовском районе ХМАО суд заставил работодателя выплатить машинисту бульдозера 2 000 000 рублей компенсации морального вреда. Мужчина получил тяжелую травму на Орехово-Ермаковском месторождении, когда его ногу затянуло между гусеницей и корпусом бульдозера.
«Удовлетворить исковые требования прокурора Нижневартовского района о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью. Взыскать с компании компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей», — указано в судебном решении.
Несчастный случай произошел весной 2025 года. Машинист пытался завести заглохший бульдозер «с толкача». Позвал на помощь коллегу. Мужчина встал на гусеницу, а техника начала движение. Ногу бульдозериста затянуло внутрь механизма.
Проверка трудовой инспекции показала, что на площадке было темно. Руководство не проконтролировало безопасность сотрудников.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить работника, из-за которого его коллегу раздавил бульдозер. Техника упала на погибшего при заезде на трал.
