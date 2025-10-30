Губернатор ХМАО назвал главные направления расходов бюджета на три года

Деньги будут направлены на выполнение обязательств перед жителями Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, на что будут направлены основные средства бюджета региона в ближайшие три года. По его словам, приоритет сохранится за социальной сферой.

«Бюджет Югры по-прежнему отличается своей социальной направленностью и обеспечивает выполнение всех принятых обязательств перед жителями региона: 956,9 млрд рублей направим на развитие здравоохранения, образования, социальной политики, культуры и спорта, что составляет 68% расходов бюджета автономного округа. 274 млрд рублей — на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Еще 185 млрд рублей предусмотрено на реализацию 31 регионального проекта. Самыми затратными из них станут нацпроекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Одним из ключевых направлений расходов останется поддержка участников СВО и их семей.

Продолжение после рекламы