Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Губернатор ХМАО назвал главные направления расходов бюджета на три года

Власти ХМАО утвердили главные статьи расходов бюджета на три года
30 октября 2025 в 19:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Деньги будут направлены на выполнение обязательств перед жителями

Деньги будут направлены на выполнение обязательств перед жителями

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, на что будут направлены основные средства бюджета региона в ближайшие три года. По его словам, приоритет сохранится за социальной сферой.

«Бюджет Югры по-прежнему отличается своей социальной направленностью и обеспечивает выполнение всех принятых обязательств перед жителями региона: 956,9 млрд рублей направим на развитие здравоохранения, образования, социальной политики, культуры и спорта, что составляет 68% расходов бюджета автономного округа. 274 млрд рублей — на национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды», — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Еще 185 млрд рублей предусмотрено на реализацию 31 регионального проекта. Самыми затратными из них станут нацпроекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни». Одним из ключевых направлений расходов останется поддержка участников СВО и их семей.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО участники СВО получат земельные участки под строительство. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал