Что известно о депутате из ХМАО Андрееве, лишенном мандата за сокрытие ВНЖ в Италии

Проработав четыре созыва, один из самых влиятельных депутатов думы ХМАО Алексей Андреев лишился мандата. Решение приняли на заседании окружного парламента после вступления в силу приговора суда — депутата признали виновным в сокрытии вида на жительство в Италии. Апелляция оставила приговор без изменений, поставив точку в этом разбирательства. За прекращение полномочий Андреева проголосовали 26 депутатов, еще 12 воздержались.

Политическая карьера и бизнес

Андреев родился в Москве в 1959 году и построил карьеру уже в Югре. С 2006 года он четыре раза избирался в думу округа от партии «Единая Россия» и входил в комитет по социальной политике. Параллельно с политикой Андреев развивал дорожно-строительный холдинг «Автобан», основанный им в 1999 году. По данным «Контур.Фокус», за годы работы компания заключила госконтрактов почти на 188 миллиардов рублей и вела строительство крупных объектов в разных регионах страны.

Конфликты с силовиками

Силовые структуры не впервые проявляли интерес к депутату. В 2014 году Андреев заявлял о вымогательстве взятки сотрудниками МВД. В 2024 году в московском офисе «Автобана» прошли обыски. Тогда парламентарий объяснил это проверкой в отношении чиновников Ространснадзора на Северном Кавказе, подчеркнув, что сама компания к делу не имеет отношения.

Уголовное дело

Позже мировой суд Мегиона признал Андреева виновным по статье 330.2 УК РФ — за неподачу уведомления о наличии ВНЖ иностранного государства. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей. Апелляция в августе 2025 года оставила приговор без изменений. Прокуратура округа указала, что «доводы стороны защиты о невиновности осужденного признаны несостоятельными».

Политические последствия

После вступления приговора в силу Андреев лишился депутатского мандата и членства в «Единой России», которое ранее было приостановлено. Мегион теперь остался без второго представителя в окружной думе.